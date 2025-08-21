Manifestacija OGUS: Otvorena Likovna kolonija

U okviru manifestacije Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik (OGUS), otvorena je Likovna kolonija koja ove godine okuplja deset slikara iz Slovenije, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Ova kolonija, koja je sastavni dio OGUS-a, simbolizira dugu tradiciju i ljubav prema umjetnosti koja živi u našem gradu već gotovo pola stoljeća. Manifestacija OGUS nastala je davne 1977. godine, upravo na temelju uspostavljene likovne kolonije koju je prvi organizirao akademski slikar Mevludin Ekmečić. Ekmečić, kao idejni tvorac i pokretač Umjetničke kolonije OGUS u Srebreniku, ostavio je neizbrisiv trag u kulturnoj baštini našeg grada, a njegova vizija i danas inspiriše generacije umjetnika i ljubitelja umjetnosti.

OGUS je jedna od najdugovječnijih manifestacija na području sjeveroistočne Bosne, što svjedoči o njenom značaju i uticaju na kulturni život regije. Svake godine, OGUS okuplja umjetnike i kreativce iz različitih dijelova svijeta, omogućavajući im da se povežu, razmjenjuju ideje i stvaraju djela koja će obogatiti našu zajednicu fundus Galerije OGUS-a u kojem se nalazi preko 700 vrijednih umjetničkih djela.