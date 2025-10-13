Ponedjeljak, 13 Oktobra, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIZNIS

Projekat sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2025: Javni poziv

By admin
0
17

U skladu sa Projektom sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2025 i Sporazumom o međusobnoj saradnji između Federalnog zavoda za zapošljavanje, Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja TK i JU Službe za zapošljavanje TK, JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla objavljuje javni poziv za učešće poslodavaca i nezaposlenih osoba u Projektu sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2025.

Uslovi i način apliciranja nalaze se u tekstu javnog poziva koji možete preuzeti na linku ispod, kao i Program sufinansiranja:
Javni poziv
Javni poziv objavljen je 10.10.2025. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prethodni članak
Alarmantno: Sve više djece u BiH ima posljedice zbog prekomjernog korištenja telefona
admin

VIJESTI

BIZNIS vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a