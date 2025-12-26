Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzla: Potpisan sporazum sa dijagnostičko-transformacijakim centrom 2BEFIT Srebrenik

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli i 2BEFIT dijagnostičko-transformacijski centar Srebrenik, potpisali su Sporazum o naučno-stručnoj i pedagoškoj saradnji.Sporazum su potpisali dr. sc. Edin Užičanin, vanredni profesor i dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, te Arijana Moranjkić Ibrić, vlasnica centra 2BEFIT.
Potpisani sporazum podrazumijeva da:
Studenti dobijaju realno radno okruženje
Praksu uz mentorsku podršku stručnjaka iz prakse
Direktno povezivanje teorije sa savremenim zahtjevima tržišta.
Saradnja uključuje:
stručnu i praktičnu nastavu
učešće u projektima i istraživanjima
povezivanje teorijskih znanja sa savremenim zahtjevima prakse
edukacije, radionice i zajedničke programe
-“Naš cilj je jasan: stvarati kadar spreman za realne zahtjeve današnjeg tržišta.
Hvala dekanu dr. sc. Edinu Užičaninu na povjerenju i viziji”- poručila je Arijana Moranjkić.
Dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport je poručio da na ovaj način Fakultet potvrđuje svoju opredijeljenost ka modernom, primjenjivom i tržišno relevantnom obrazovanju, u kojem studenti već tokom studija stiču iskustva ključna za zapošljivost i profesionalni razvoj.
Studenti će imati priliku da, uz mentorsku podršku stručnjaka iz prakse i nastavnika Fakulteta, razvijaju profesionalne kompetencije u području kineziologije, sporta, rekreacije i cjeloživotnog obrazovanja, naglasio je ovom prilikom dr. sc. Edin Užičanin.
