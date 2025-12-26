Kolovozi mokri, na pojedinim dionicama ima snijega

Na osnovu informacija prikupljenih od putnih službi i dežurnih ophodara, kolovozi su uglavnom mokri ili vlažni, a uslovi za vožnju su pretežno dobri. Slab snijeg pada na dionici Vrhpolje- Sanski Most i Krnjeuša- Bosanski Petrovac, gdje se vrši posipanje kolovoza. Magla smanjuje vidljivost na širem području Potpeći, Banovića, Kalesije i Kladnja, dok je posebno izražena na dionicama Glamoč- Mliništa, Bugojno- Rostovo- Novi Travnik i Gornji Vakuf/Uskoplje- Prozor, gdje vidljivost mjestimično iznosi oko 50 metara. Sitniji odroni evidentirani su na putevima Donji Vakuf- Jajce- Banja Luka i Bugojno- Kupres. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, prilagođavanje brzine uslovima na putu i poštivanje saobraćajne signalizacije.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

U toku su radovi na magistralnoj cesti Kladanj-Stupari, zbog čega se svakim danom (osim nedjelje) u vremenu od 7 do 17 sati saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Napominjemo vozače da je na cestama u Bosni i Hercegovini obavezno posjedovanje zimske opreme.