I u RS-u privremeno obustavljena primjena BCG vakcine bugarskog proizvođača za novorođenčad

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske donio je odluku o privremenoj obustavi distribucije i preporuci za obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača BB-NCIPD Ltd.

Ova odluka donesena je u skladu s ranijim potezima nadležnih tijela u Federaciji BiH i Hrvatskoj.

Iz Instituta za javno zdravstvo RS-a naglašavaju da je mjera donijeta isključivo u preventivne svrhe, sve do dobijanja kompletnijih informacija i procjene nadležnih institucija.

Navedena vakcina u upotrebi je u RS-u od 2020. godine i do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njene primjene.

Odluka u Republici Srpskoj donesena je prateći informaciju Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), koja je prethodno objavila obustavu distribucije i primjene spomenute vakcine.

Podsjećamo, reakcija je ranije uslijedila i u Federaciji BiH, gdje su nadležne zdravstvene institucije i Zavod za javno zdravstvo FBiH također izdali preporuke o privremenom povlačenju i obustavi primjene BCG vakcine istog proizvođača dok se ne provedu sve potrebne analize i evaluacije sigurnosti.

BCG vakcina se inače daje novorođenčadima neposredno nakon rođenja i predstavlja primarnu zaštitu od najtežih oblika tuberkuloze, uključujući tuberkulozni meningitis i diseminovanu tuberkulozu.

Iz zdravstvenih ustanova napominju da činjenica da je dijete ranije vakcinisano ovom vakcinom ne podrazumijeva preduzimanje bilo kakvih dodatnih mjera niti ima razloga za paniku.

Kao mjera opreza, roditeljima se skreće pažnja na mogućnost pojave osteitisa ili osteomijelitisa (upale kosti) uzrokovanog BCG vakcinom. Ova komplikacija se može javiti od nekoliko mjeseci do nekoliko godina nakon vakcinacije, u prosjeku oko godinu dana nakon primanja doze.

Radi se o bolesti koja sporo napreduje bez upadljivih akutnih simptoma. Osnovni znaci na koje treba obratiti pažnju su lokalizovan otok, bolna osjetljivost na dodir, ograničenost pokreta u području kosti ili zgloba te izbjegavanje djeteta da se osloni na ruku ili nogu.

Šepanje ili izbjegavanje djeteta da se osloni na ruku ili nogu

Najčešće je zahvaćena jedna kost, a bolest se veoma uspješno liječi antituberkuloznim lijekovima. U slučaju pojave navedenih dugotrajnih simptoma, roditelji se savjetuju da konsultuju nadležnog ljekara.

Privremena obustava imunizacije ovom serijom predstavlja mjeru predostrožnosti i neće utjecati na nastavak sprovođenja redovnog kalendara obavezne imunizacije.

Klix.ba