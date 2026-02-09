Neira Joldić, porijekom iz Srebrenika, student generacije na prestižnom američkom univerzitetu North Carolina

Da su mladi najveći potencijal naše zemlje pokazuje primjer Neire Joldić , izuzetno nadarene djevojke koja je postigla nesvakidašnji rezultat – na prestižnom Univerzitetu North Carolina (Durham) ona je ponijela titulu studenta generacije na fakultetu Business Administration, na ponos svojih roditelja, familije i sigurno cijele Bosne i Hercegovine.

Neira je inače porijeklom iz Srebrenika i kćerka je Omera Joldića, nekadašnjeg fudbalera srebreničke Gradine, Slobode, Želje, nekoliko klubova u inostrantsvu i reprezentativca naše države.

Čestitamo Neiri na na velikom uspjehu do kojeg sigurno nije bilo lako doći , ovakvi fenomenalni mladi ljudi zaslužuju šansu i njeno znanje će sasvim sigurno biti od pomoći našoj državi i društvu!