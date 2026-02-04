Gledaj domaće kanale uz MOVE i Supernovu

Supernova i MOVE TV platforma ti donose najgledanije domaće TV kanale u okviru osnovnog paketa, tako da nema potrebe da plaćaš dodatne naknade za posebne pakete kanala. Na ovaj način, popularni domaći sadržaji dostupni su ti jednostavno i transparentno, bez skrivenih troškova.

Domaći kanali: U osnovnom MOVE paketu nalaze se Arena Sport HD i Arena Sport Premium HD kanali, Hayat kanali, OTV Valentino, Superstar, Izvorna TV, BN TV, Face TV, kao i mnogi drugi popularni domaći programi.

Na svim uređajima: Uz MOVE aplikaciju gledaš preko 200 domaćih i stranih TV kanala na svim pametnim uređajima: mobilnim telefonima, televizorima i tabletima – uz dodatne funkcije poput vraćanja propuštenog sadržaja i pauziranja programa, koje gledanje čine jednostavnijim i fleksibilnijim.

Bilo gdje u BiH: MOVE je dostupan bilo gdje u BiH, bez obzira na mrežu na kojoj se nalaziš. Sve što treba da uradiš jeste da posjetiš web stranicu Supernovahttp://www.movetv.ba i izabereš paket prema ličnim potrebama, sa ili bez ugovorne obaveze. A prije konačne odluke, MOVE možeš isprobati 24 sata bez ikakve naknade. U svemu ti može pomoći i Korisnička podrška Supernove na besplatni broj 0800 30 630.

Pored domaćih i stranih TV kanala, MOVE ti omogućava i pristup videotekama: TS Media, AXN NOW, Nick+, History i Epic Drama.

I u inostranstvu: Više od 40 TV kanala iz MOVE programske šeme možeš gledati i u inostranstvu, tokom putovanja ili odmora, takođe bez dodatne naknade.

Gledaj domaće uz MOVE i Supernovu.