Nestabilno vrijeme u BiH: Do subote i kiša i snijeg

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme sa kišom. Meteorolozi su za danas izdali i narandžasto upozorenje, a više o tome može čitati OVDJE.

Temperature zraka u 7 sati: Bjelašnica 0 stepeni, Banja Luka 5, Bihać, Bijeljina, Doboj i Prijedor 6, Ivan Sedlo, Sanski Most i Sokolac 7, Zenica 8, Livno 9, Bugojno, Drvar, Sarajevo i Srebrenica 10, Mostar, Trebinje i Tuzla 12, Jajce 14 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 931 milibar, za 11 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, dio prijepodneva i tokom noći kiša u većini područja, a poslije podne, uglavnom, na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Više padavina na sjeveru i zapadu Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren do jak južni i jugoistočni. Najviša dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 16 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Padavine uglavnom u prvom dijelu dana i tokom noći. Najviša dnevna oko 13 stepeni.

Četvrtak: Pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Na vrhovima planinama sa snijegom. Poslije podne u većem dijelu Bosne se očekuje prestanak padavina. Intenzivnije padavine u sjevernim, zapadnim područjima Hercegovine i ponegdje na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 14 stepeni.

Petak: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Na planinama se očekuje slab snijeg. Padavine uglavnom poslije podne i tokom noći. Vjetar slab južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 6 do 12, u sjevernim područjima do 14 stepeni.

Subota: Pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodeva se očekuje slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 6 do 12, na jugu i ponegdje na sjeveru zemlje do 14 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.