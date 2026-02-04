Koksara Lukavac – Gašenje fabrike znači gubitak 500 radnih mjesta

Sindikalna organizacija Koksare d.o.o. Lukavac u stečaju uputila je hitan apel nadležnim državnim i entitetskim institucijama, upozoravajući da je opstanak fabrike ozbiljno ugrožen. Ukoliko se do 11. februara ne pronađe rješenje, jedinoj koksnoj bateriji u regionu prijeti potpuno gašenje, što bi izazvalo nesagledive ekonomske posljedice.

U dopisu upućenom Vijeću ministara BiH, Vladi Federacije BiH i Vladi Tuzlanskog kantona, Sindikat ističe da se, uprkos ranijim obećanjima vlasti da gašenje nije opcija, situacija kreće u suprotnom smjeru.

Predsjednik Sindikata Koksare Lukavac, Ermin Halilović, izrazio je duboku zabrinutost zbog izostanka reakcije nadležnih.

“Tražimo hitnu reakciju kako bi koksara opstala i kako bi se sačuvalo 500 radnih mjesta. Bojim se ove šutnje. Nikakav odgovor od Vlade Federacije ni Vlade Kantona nije stigao, ni pozitivan ni negativan. Strahujem da sve ide u smjeru gašenja proizvodnje”, poručio je Halilović.

On je naglasio da radnici traže prioritet u uvezivanju radnog staža koji nije uplaćen od marta prošle godine, isplatu zaostalih plata i otpremnina. Otvaranjem stečaja već je 200 radnika ostalo bez posla, dok je 50 dalo otkaz. Trenutno je sudbina preostalih 500 zaposlenika krajnje neizvjesna.

Stečajni upravnik Koksare, Almir Bajrić, potvrdio je da na dosadašnje javne pozive nije stigla nijedna ponuda za nastavak proizvodnje.

“Ostavljamo mogućnost do 11. februara da se neko javi. Naš cilj je da prolongiramo proces kako bi se pojavio neko ko će održati proizvodnju barem narednih šest mjeseci, dok ne pronađemo stalnog kupca. Ako se niko ne javi, Skupština povjerilaca će vjerovatno morati donijeti odluku o potpunom zaustavljanju pogona”, kazao je Bajrić.

Uporedo s ovim procesom, Odbor povjerilaca prikuplja ponude za iznajmljivanje pojedinačnih fabrika unutar kompleksa koje mogu poslovati profitabilno. Javni poziv je otvoren do 9. februara, a procjenjuje se da bi se na taj način na posao moglo vratiti maksimalno 200 ljudi, uz prioritet bivšim radnicima.

Iako je uprava kontaktirala potencijalne kupce i dobavljače širom svijeta, odgovora još nema. Ukoliko se koksna baterija ugasi, šanse za prodaju kompletne fabrike postaju minimalne.

