Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik je danas u 11:30, zaprimila dojava o požaru u objektu pržionice kafe (Klas Srebrenik).
Na intervenciju izašli s 1 vatrogasnim vozilom i 3 vatrogasca.
Po dolasku na lice mjesta zatečen je požar unutar objekta, koji su prethodno počeli gasiti uposlenici.
Brzom i efikasnom intervencijom požar je lokalizovan i u potpunosti ugašen u 12:25 sati, čime je spriječena veća materijalna šteta.
Požar u objektu “Klas” Srebrenik: Vatrogasci spriječili veću materijalnu štetu
Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik je danas u 11:30, zaprimila dojava o požaru u objektu pržionice kafe (Klas Srebrenik).