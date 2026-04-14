Požar u objektu “Klas” Srebrenik: Vatrogasci spriječili veću materijalnu štetu

Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik je danas u 11:30, zaprimila dojava o požaru u objektu pržionice kafe (Klas Srebrenik).

Na intervenciju izašli s 1 vatrogasnim vozilom i 3 vatrogasca.



Po dolasku na lice mjesta zatečen je požar unutar objekta, koji su prethodno počeli gasiti uposlenici.

Brzom i efikasnom intervencijom požar je lokalizovan i u potpunosti ugašen u 12:25 sati, čime je spriječena veća materijalna šteta.