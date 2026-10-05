Gotovo 400.000 nevažećih listića na Općim izborima u BiH

Preliminarni podaci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pokazuju da je na Općim izborima 2026. godine, održanim 4. oktobra, bilo više od 386.000 nevažećih glasačkih listića, posmatrano zbirno za svih šest izbornih nivoa.

Prema podacima objavljenim na zvaničnom web portalu Centralne izborne komisije BiH, građani su glasali za Predsjedništvo BiH, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta FBiH, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske te skupštine kantona u Federaciji BiH.

Zbir preliminarno evidentiranih nevažećih glasačkih listića na tim nivoima iznosi 387.548.

Najviše nevažećih listića evidentirano je za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH – 118,767. Za Predsjedništvo BiH zabilježeno je 60.016 listića, za Predstavnički dom Parlamenta FBiH evidentiran je 69.474 nevažeći listić, za skupštine kantona 62.773, dok je za Narodnu skupštinu RS evidentirano 50.443 nevažećih listića. Za izbor predsjednika manjeg bosanskohercegovačkog entiteta evidentirano je 26.075 nevažećih listića.

Treba naglasiti da je riječ o preliminarnim rezultatima, koji se ažuriraju kako CIK obrađuje preostala biračka mjesta. Zbog toga konačan broj nevažećih glasačkih listića može biti veći nakon obrade svih rezultata i provođenja propisanih provjera.