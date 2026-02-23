Utorak, 24 Februara, 2026
Počele pripreme košarkaške reprezentacije BiH

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoćnjim treningom u Mejdanu započela je pripreme za utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, protiv Švicarske.

Selektor Dario Đerđa na raspolaganju trenutno ima dio ekipe koja će se u petak (20 sati) suprotstaviti Švicarcima, dok se očekuje da reprezentacija bude kompletirana do večeras. 

Prvi put na pripremama seniorske selekcije BiH je Reuf Livadić, centar Proma iz Donjeg Vakufa, koji je istakao da mu je to velika čast. 

Podsjetimo da selektor neće imati na raspolaganju Musu i Kamenjaša u prvoj utakmici, ali hoće u drugoj 2. marta u Švicarskoj. 

