Potpisan Sporazum o saradnji na realizaciji projekta ‘Obrok za obrok’

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić i predsjednik Udruženja Pomozi.ba Elvir Karalić potpisali su danas Sporazum o saradnji na realizaciji humanitarnog projekta “Obrok za obrok”, kojim se zaposlenima u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike omogućava da, isključivo dobrovoljno i vlastitim donacijama, podrže osiguravanje toplih obroka osobama u stanju socijalne potrebe.

Projekt “Obrok za obrok” razvijen je kao podrška dugoročnoj održivosti projekta kroz koji Pomozi.ba svakodnevno priprema i distribuira tople obroke ljudima kojima je ova vrsta pomoći potrebna širom Bosne i Hercegovine.

Potpisivanjem Sporazuma Federalno ministarstvo rada i socijalne politike postaje projektni partner, a saradnja će biti usmjerena na informisanje zaposlenih, promociju humanosti i društvene odgovornosti, te stvaranje mogućnosti da svaki zaposleni, ukoliko to želi, neposredno podrži projekt.

Delić je istakao da je smisao tog partnerstva mnogo širi od samog potpisivanja dokumenta.

– Solidarnost ima najveću vrijednost onda kada postane dio naše svakodnevice. Kao institucija koja se svakodnevno bavi ljudima, kojima je podrška društva najpotrebnija, želimo otvoriti prostor i našim zaposlenima da, potpuno dobrovoljno, budu dio jedne dobre i konkretne priče. Nekome je jedan obrok svakodnevna stvar, a nekome sigurnost da tog dana neće ostati gladan. Ako možemo pomoći da taj krug ljudi koji brinu jedni o drugima bude veći, onda to trebamo uraditi – kazao je Delić.

Institucionalna podrška promociji projekta

Naglasio je da Ministarstvo tim sporazumom ne preuzima finansijske obaveze, niti prikuplja donacije, već daje institucionalnu podršku promociji projekta i vrijednosti na kojima on počiva.

Predsjednik Udruženja Pomozi.ba Elvir Karalić istakao je da je upravo uključivanje institucija, kompanija i njihovih zaposlenih važno za dugoročnu održivost projekta.

– Iza svakog podijeljenog obroka stoji čovjek koji je odlučio pomoći drugom čovjeku. Projektom ‘Obrok za obrok’ želimo tu mogućnost približiti što većem broju ljudi i pokazati da za veliko dobro nije uvijek potreban veliki pojedinačni iznos. Važno je da postoji kontinuitet i svijest da zajedno možemo osigurati da ljudi kojima je pomoć potrebna imaju dostojanstven i siguran obrok. Zahvalni smo Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike što je prepoznalo ovaj model i pridružilo nam se kao partner – kazao je Karalić.

Sporazum je zasnovan na principima dobrovoljnosti, transparentnosti, društvene odgovornosti, humanosti i solidarnosti, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Partnerstvom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Pomozi.ba želi se dodatno afirmisati kultura solidarnosti i pokazati da saradnja institucija i civilnog društva može otvoriti prostor da dobra praksa preraste u širu društvenu odgovornost.

Fena/federalna.ba