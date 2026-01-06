Helez: MO i OS BiH nisu zaprimile zvaničan zahtjev za angažman od strane civilnih struktura vlasti

Ministar odbrane i zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Zukan Helez oglasio se povodom trenutne situacije s vremenskim nepogodama u BiH:

-“Želim obavijestiti javnost da su Oružane snage Bosne i Hercegovine u potpunosti opremljene, organizovane i spremne pružiti pomoć građanima naše zemlje tokom aktuelnih velikih snježnih padavina, kao i u slučaju eventualnih poplava i drugih prirodnih nepogoda.

Jedinice Oružanih snaga BiH nalaze se u stanju pune pripravnosti i spremne su djelovati u skladu sa zakonom i svojim nadležnostima, odmah po zaprimljenom zahtjevu nadležnih civilnih štabova i institucija. Do ovog trenutka, Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH nisu zaprimile zvaničan zahtjev za angažman od strane civilnih struktura vlasti.

Oružane snage Bosne i Hercegovine spremne su, ukoliko se ukaže potreba, doći i do najudaljenijih i odsječenih područja širom Bosne i Hercegovine, te dostaviti hranu, lijekove i sve druge neophodne potrepštine. Također, spremni smo izvršiti i evakuaciju građana kojima je pomoć potrebna, u skladu sa procjenama i zahtjevima nadležnih organa.

Želim podsjetiti da su se Oružane snage Bosne i Hercegovine i u ranijim kriznim situacijama pokazale kao profesionalne, odgovorne i sposobne da pravovremeno i efikasno priteknu u pomoć civilnom stanovništvu.

Oružane snage Bosne i Hercegovine su tu za sve građane naše domovine”- poručio je ministar Helez