Srijeda, 7 Januara, 2026
Servisne informacije: Elektrosnabdijevanje uredno

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Grada Srebrenika bila su mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 70 pregleda, 2 kućne posjete i 2 terenske intervencije, 2 pacijenta su nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, šest djevojčica i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

ELEKTRO – Elektrosnabdijevanje na području Grada Srebrenika je uredno.

Danas u Srebreniku očekuje se hladan dan s temperaturama od -6 do -2 stepeni. Ujutro će biti vedro ili djelimično oblačno, a poslijepodne će se povećati vjerojatnost padavina, prvenstveno u obliku snijega ili susnježice.

