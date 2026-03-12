Podignuta optužnica: Službenici Islamske zajednice pronevjerili 150 hiljada KM?

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv R.K. iz Bosanskog Novog i J.K. iz Bihaća koji se terete da su oštetili Medžlis Islamske zajednice Bosanski Novi za 150.744 KM.

Kako je Srni izjavila glavna tužteljica ovog tužilaštva Slađana Marić, Policijska uprava Prijedor je u junu 2021. godine podnijela izvještaje ovom tužilaštvu za koruptivna krivična djela počinjena od marta 2015. do februara 2019. godine.

J. K. je optužen da je, kao lice imenovano za zastupanje Islamske zajednice u Bosanskom Novom, počinio krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i povreda obaveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje.

R. K. se tereti da je, kao sekretar i blagajnik Islamske zajednice u ovom gradu, počinio krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i pronevjera.

Marićeva je navela da su od 11 predmeta korupcije koje je Okružno javno tužilaštvo Prijedor riješilo u toku prošle godine, u dva podignute optužnice, u osam donesene negativne tužilačke odluke, dok je predmet o kanalizaciji u Tukovima iz referata korupcije prešao u referat privredni kriminal.

