Od sutra ponovo toplo: Meteorolozi najavili temperature i do 27 stepeni

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, dok se za naredne dane prognozira sunčano i netsabilno vrijeme.

Meteorolozi sa stranice BHMeteo.ba objavili su šta možemo očekivati u toku ove i naredne sedmice.

Naime, od sutra, (utorak 21. oktobar) do kraja sedmice očekuje nas toplije i promjenjivo vrijeme, uz smjenu sunca i oblaka, povremeno i lokalne kiše i pljuskova.

“Više padavina, kao i obično kada je južina, bit će na jugu i jugozapadu zemlje. Povremeno će biti pojačanog južnog vjetra, ali ništa opasno.

Glavnina zatopljenja očekuje se u drugom dijelu sljedeće sedmice, kada bi uz fenski uticaj jugozapadnog vjetra maksimalne temperature na sjeveru i sjeveroistoku zemlje mogle doseći ljetnih +27°C”, prognozirali su.

Detaljnu prognozu Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) možete pročitati na linku OVDJE.