Izgradnja velikog parking prostora u centru Srebrenika

Srebrenik, kao i većina savremenih gradova, suočava se sa sve izraženijim izazovom nedostatka parking prostora. Svjesni tog problema, u Gradskoj upravi odlučili su djelovati konkretno i sistemski – povećanjem kapaciteta, ali i modernizacijom načina upravljanja parkingom.

U toku je realizacija projekta izgradnje parkinga sa ukupno 110 parking mjesta, čime se direktno unapređuje kvalitet svakodnevnog života naših građana i stvara funkcionalniji i uređeniji gradski ambijent.

-“Ovi radovi predstavljaju prvu fazu projekta dok se u drugoj fazi planira uspostavljanje naplatnog sistema.

U drugoj fazi nastavljamo ka potpunoj modernizaciji parking sistema. Planirano je uvođenje zatvorenog, automatizovanog sistema naplate koji podrazumijeva rampe sa naplatom, mogućnost kartičnog plaćanja i efikasno upravljanje bez potrebe za dodatnom radnom snagom.

Naš cilj je jasan – uredan, funkcionalan i moderan Srebrenik, u kojem infrastrukturni projekti prate stvarne potrebe građana i standarde vremena u kojem živimo,riječi su Adnana Bjelića, gradonačelnika Srebrenika.

Ukupna vrijednost ove investicije iznosi oko 177.000 KM.

