“Iznajmljujete smještaj turistima? Provjerite šta vam sve treba da izbjegnete probleme s inspekcijom”

Porezna uprava Federacije BiH ovih dana pojačano kontroliše objekte koji se iznajmljuju turistima, a samo prošlog vikenda u Mostaru izrečeno je 25 kazni zbog neprijavljivanja radnika, rada na crno i neizdavanja fiskalnih računa.

Dok su pravila registracije i fiskalizacije različita od kantona do kantona, iz Turističke zajednice KS poručuju da su za iznajmljivanje prostora unutar domaćinstva propisane jednostavnije procedure i paušalno oporezivanje, ali i upozoravaju na neophodnost donošenja jedinstvenog zakona na nivou FBiH.

Prošli vikend je kontrola vršena u Mostaru i izdato je 25 kazni zbog neprijavljivanja radnika, rada na crno i neizdavanja fiskalnih računa.

Iz Turističke zajednice Kantona Sarajevo su nam objasnili na koji način se registruju objekti za izdavanje.

– Da biste registrovali sobu, apartman ili kuću za izadavanje, potrebno je prvo da odobrenje dobijete u vašoj općini. Oni dođu i pogledaju je li objekat uvjetan za izdavanje, potom se određuju zvjezdice, ako izdajete prostor u vašem domaćinstvu, nije vam potrebno zaposlenje, niti fiskalni račun. Platite paušalno, znači jednom u godini 50 KM po krevetu i to je to. To je taksa.

Ukoliko imate prostor i on dobije više od tri zvjezdice, onda vam odobrenje izdaje Vlada FBiH, obavezni ste se registrovati i imati fiskalni račun – kazali su Faktoru u Turističkoj zajednici KS.

Napominju da nije isto pravilo u svim kantonima, te da je tako zbog nepostojanja jedinstvenog zakona na nivou FBiH.

Iz Turističke zajednice KS se nadaju da će taj zakon uskoro u proceduru.

Iz Ministarstva za okoliš i turizam FBiH Faktoru su potvrdil i da ne postoji zakon na nivou Federacije BiH jer je on ukinut od Ustavnog suda FBiH.

– U proceduri je novi zakon, prikupljamo mišljenja i on bi se uskoro trebao način pred ministrima u Vladi FBiH – kazali su Faktoru.

