Izrečena presuda optuženima za Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa

Kantonalni sud u Tuzli, donio je i javno objavio prvostepenu presudu protiv optuženog Nedima Hasanbegovića zbog krivičnog djela Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa krivičnim djelom Ugrožavanje javnog prometa, kojom je optuženi oglašen krivim, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od sedam godina.

Optuženom je izrečena sigurnosna mjera- zabrana upravljanja prijevoznim sredstvom „B“ kategorije u trajanju od 4 godine, s tim da se vrijeme izvršenja kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Optuženi je oglašen krivim što je u ranim jutarnjim satima 13.07.2025. godine u ulici Bosne Srebrene u Tuzli, na magistralnom putu M4, postupio suprotno odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, na način da je pod uticajem alkohola i sa prisustvom opojne droge u krvi, upravljao vozilom “BMW 530” brzinom od 159 km/h na dionici gdje je ograničena brzina kretanja 50 km/h, te je u momentu kada je Haris Šehić, upravljajući putničkim motornim vozilom VW tip Golf 6, vršeći radnju uključenja na magistralni put, došlo do kontakta navedenih vozila, kojom prilikom je smrtno stradao saputnik iz golfa A.S., a teže i lakše povrijeđeno 4 osobe iz oba vozila, te oštećeno jedno parkirano vozilo i trafika.

Optuženi Haris Šehić, oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa krivičnim djelom Ugrožavanje javnog prometa iz nehata.

Nakon izricanja presude, sud je donio rješenje kojim je optuženom Nedimu Hasanbegoviću produžen pritvor koji može trajati najduže devet mjeseci, računajući od dana izricanja presude.

Ove odluke nisu pravosnažne, jer stranke imaju pravo žalbe na iste.