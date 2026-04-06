Danas počinje komponenta “Njege i pomoći u kući” u Srebreniku

Trebate pomoć, ili znate da nekome trebaju naše usluge, poput dnevne njege, održavanja higijene, pospremanja i čišćenja doma, ili pak usluga odvoza ljekaru, nabavka i kupovina kućnih potrepština, psihosocijalna ili pak neka druga pomoć?

Crveni križ Grada Srebrenika obavještava građane da od danas kreće komponenta “Njege i pomoći u kući” u Gradu Srebreniku.

“Ovom prilikom obavještavamo građanstvo da od danas 06.04.2026.godine počinje Program pomoći u kući na području našeg Grada.

Za sve informacije možete nas kontaktirati na broj:

062/214-939

035-645-406

srebrenik@ckfbih.ba”, informišu iz Crvenog križa Srebrenik.