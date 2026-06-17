Kakanjski rudari dobili plaću i vratili se na posao, protest počeo u Brezi i nastavljen u Zenici

Rudari zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Kakanj dobili su plaću te su se jutros vratili na posao – potvrdio je Feni predsjednik Sindikata Abdel Fazlić.

Time je prekinut radnički neposluh u Kaknju započet prije dva dana u drugoj smjeni, ali se protesti nastavljaju u Zenici.

“Mi smo dobili plaću, a radnici su ponovo na poslu. Imamo još nekih problema, ali moramo raditi. Prema mojim informacijama, jutros su proizvodnju obustavili u Brezi, a u Han Biloj kod Travnika su još u neposluhu”, kaže Fazlić.

Predsjednik Sindikata RMU Zenica Nedžad Duraković ističe kako još čekaju isplatu aprilske, a uskoro ističe krajnji rok za isplatu plaće i za maj, ali nemaju ni okvirni termin kada bi trebali dobiti novac.

“Očito smo ignorisani. Svakodnevno se okupljamo pred zgradom naše Uprave, a 19 nas i noćiva u Domu rudara. Ostali, kako završe poslove, stižu i pružaju nam podršku. Vidjet ćemo još danas do 15 sati da li će se šta promijeniti ili ćemo biti prinuđeni poduzimati neke druge, radikalnije korake”, navodi Duraković.