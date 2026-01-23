Kanađani otkrili veliko nalazište zlata i srebra u istočnoj Bosni

Kanadska kompanija Terra Balcanica Resources Corp. objavila je nove rezultate bušenja koji potvrđuju prisustvo zlata i srebra na istoku Bosne i Hercegovine, u okviru njenog ključnog projekta Viogor-Zanik.

Prema saopćenju objavljenom u Vancouveru, rezultati treće faze istražnog bušenja na lokacijama Čumavići (Cumavici Ridge) i Brezani pokazuju širenje mineralizacije zlata i polimetala, čime se dodatno potvrđuje potencijal ovog područja, piše BiznisInfo.ba.

Izjava direktora

Izvršni direktor kompanije, Aleksandar Mišković, izjavio je da dosadašnji rezultati treće faze bušenja potvrđuju rast mineraliziranih zona na obje ključne lokacije.

– Ovi rezultati pokazuju da se radi o velikom i plitkom mineralnom sistemu. Terra Balcanica se pozicionira kao vlasnik jednog od najperspektivnijih srebrno bogatih istražnih projekata u Balkanu i Evropi – naveo je Mišković, dodajući da se bušenja nastavljaju i pored otežanih zimskih uslova.

Fokus na BiH i regiju

Terra Balcanica je istraživačka kompanija fokusirana na polimetale i energetske metale, s projektima u jugoistočnoj Evropi i Kanadi. U Bosni i Hercegovini kompanija ima 90-postotni udio u projektu Viogor-Zanik, dok istovremeno razvija portfelj uranijskih istražnih licenci u Kanadi.

Objavljeni rezultati dodatno stavljaju istočnu Bosnu i Hercegovinu na mapu potencijalno značajnih rudarskih destinacija u Evropi, u vrijeme kada potražnja za zlatom i srebrom na globalnom tržištu raste.

Zlato blizu površine

Najnovija bušotina na lokaciji Brezani (BRE25001A) pokazala je sadržaj od 0,43 grama zlata po toni rude (g/t Au) na dužini od 55 metara, počevši već 12 metara ispod površine. Time je zona mineralizacije zlata produžena na ukupno 170 metara u pravcu sjever–jug.

Dodatni presjeci uključuju i veće koncentracije zlata, s vrijednostima koje dosežu i 1,06 g/t zlata na kraćim intervalima, što ukazuje na višedimenzionalni karakter ležišta. Stručnjaci kompanije navode da se radi o kombinaciji zlatonosnog skarna i epitalermalne mineralizacije srebra i antimona.

Posebno je značajno što površinski zlatni skarn na Brezanima ostaje neistražen duž širine od čak 850 metara, što ostavlja prostor za dalja otkrića.

Srebro i polimetali potvrđeni

Ista bušotina na Brezanima presjekla je i snažnu polimetalnu mineralizaciju, s rezultatima do 95 g/t ekvivalenta srebra (AgEq) na dubini od oko 160 metara. Time je potvrđen kontinuitet struktura koje su ranijim istraživanjima pokazale znatno više koncentracije srebra.

Na lokaciji Čumavići, nova bušotina potvrdila je prisustvo mineralizacije pliće nego što je ranije zabilježeno, s vrijednostima do 186 g/t AgEq, čime se dodatno potvrđuje kontinuitet mineralnog sistema.

IZVOR:BIZNISINFO.BA