Zabrana uvoza govedine iz Južne Amerike prijeti novim rastom cijena u BiH

Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine danas je izdala uputstvo o privremenoj zabrani uvoza goveđeg mesa iz zemalja Južne Amerike, uključujući Brazil, Argentinu, Paragvaj i Urugvaj.

U okolnostima nestašice mesa na evropskom tržištu i visokih cijena, ova odluka bi mogla dovesti do dodatnog rasta cijena mesa i mesnih prerađevina u BiH, s obzirom na to da će domaće mesne industrije biti primorane da sirovinu nabavljaju skuplje u Evropi.

U obrazloženju odluke navodi se da je, nakon uzorkovanja uvezenih pošiljki i nezadovoljavajućih rezultata laboratorijskih analiza, zabrana uvedena radi zaštite zdravlja ljudi i životinja. Uvoz će, ipak, biti dozvoljen za pošiljke koje imaju važeće veterinarsko-zdravstvene certifikate i fakture izdate do dana donošenja odluke.

To praktično znači da će meso koje je već otpremljeno i nalazi se u transportu prema BiH moći ući na tržište, dok će sve narudžbe koje još nisu ukrcane ostati u zemljama porijekla do daljnjeg.

Većina mesnih industrija u BiH mjesecima se oslanjala na uvoz goveđeg mesa iz Južne Amerike zbog nedostatka i visoke cijene mesa u Evropskoj uniji.

Prema informacijama iz industrije, iza ove odluke djelimično stoje interesne grupe iz entiteta Republika Srpska koje uvoze meso iz Srbije i plasiraju ga kao domaći proizvod. S obzirom na novu zabranu i stanje na evropskom tržištu, očekuje se dodatni rast cijena, posebno od strane dobavljača iz RS-a koji bi mogli diktirati ponudu za cijelu BiH.