Masovno odricanje državljanstva BiH: U 2025. godini 1.580 građana okrenulo leđa državi

U 2025. godini državljanstva BiH odreklo se 1.580 građana, najčešće radi sticanja njemačkog i austrijskog državljanstva.

Tokom 2025. godine državljanstva Bosne i Hercegovine odreklo se ukupno 1.580 građana, potvrđeno je “Nezavisnim novinama” iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Postupak odricanja od bh. državljanstva podliježe administrativnoj taksi u iznosu od 800 KM, dok je za osobe koje se odriču državljanstva radi sticanja ili posjedovanja državljanstva neke od država bivše SFRJ taksa znatno niža i iznosi 200 KM.

“Najčešće se radi o odricanju radi sticanja državljanstva Savezne Republike Njemačke i Republike Austrije”, kažu iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Kako navode iz resornog ministarstva, u samom postupku stranke nisu obavezne navoditi dodatne razloge za odricanje, osim dokaza da već posjeduju ili da im je zagarantovano sticanje državljanstva druge države.

“U neformalnim razgovorima najčešće navode kao razlog rješavanje radno-pravnog statusa, pravo na posjedovanje nekretnina, olakšano putovanje, olakšano studiranje u inostranstvu. Veći broj lica koja se odriču državljanstva BiH je u potpunosti integrisan u sredinama u kojima žive u inostranstvu i najveći broj ih je druga generacija u inostranstvu, tj. nisu rođeni u BiH”, kažu iz resornog ministarstva.

Bosna i Hercegovina ima zaključene sporazume o dvojnom državljanstvu sa Srbijom, Hrvatskom i Švedskom, što omogućava građanima koji stiču državljanstvo tih zemalja da zadrže i bh. državljanstvo.

Prema dostupnim podacima, od 1996. godine pa do kraja prošle godine državljanstva Bosne i Hercegovine odreklo se ukupno 102.318 osoba.