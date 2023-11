Kazne i do 5.000 KM: Predložena nova pravila u saobraćaju u BiH

Okončan je rad na novom Prednacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedna u niz izmjena krovnog zakona o saobraćaju, a Fokus.ba donosi detalje novih izmjena navedenog zakonskog rješenja koji će se uskoro naći na sjednici Vijeća ministara BiH

U obrazloženju se navodi da se svrha donošenja Zakona temelji na potrebi prevazilaženja uočenih nedostataka u implementaciji postojećeg zakonskog rješenja, kao i potrebe preciznijeg definisanja određenih važećih zakonskih odredbi.

Također, Prednacrtom zakona predviđaju se novine u postupku produženja registracije vozila te se reguliše kretanje ličnog električnog prijevoznog sredstva (lakih ličnih električnih vozila) na putevima.

Električni romobili

Dodatno, predloženim izmjenama i dopunama, za određene prekršaje propisuju se oštrije sankcije u odnosu na važeći Zakon. Predmetni Prednacrt zakona ima za cilj unapređenje stanja sigurnosti ali i postizanja specijalne i generalne prevencije.

Tako se u zakon dodaje odredba koja definira lično električno prijevozno sredstvo (romobili) a to je, prema ovoj odredbi, vozilo koje nije razvrstano ni u jednu kategoriju vozila u skladu sa posebnim propisima, bez sjedećeg mjesta, čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h, odnosno čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h. Ličnim električnim prijevoznim sredstvom smije upravljati lice koje je navršilo 14 godina.

Biciklističke staze

Po prvi put se definira i pješačko-biciklistička staza (put namijenjen za kretanje pješaka i biciklista), zatim vozilo za stanovanje i kampiranje, a preciznije se definira i zona škole.

Prvi put se definira i ko ne mora koristiti sigurnosni pojas. Prema novoj odredbi, ne mora ga koristiti lice koje ima uvjerenje da iz zdravstvenih razloga ne može koristiti pojas. Zdravstvenim razlozima smatraju se hronične bolesti, deformiteti tijela, povrede ili stanja kod kojih bi korištenje sigurnosnog pojasa tokom vožnje u motornom vozilu moglo dodatno narušiti zdravlje, odnosno ugroziti život ili oporavak te dovesti do neželjenih komplikacija, prijevremenog poroda te mogućeg invaliditeta tog lica.

Također, prvi puta je definisano i kada je dozvoljeno preticanje odnosno obilaženje bicikla, radne mašine, traktora, motokultivatora, zaprežnog vozila i ličnog električnog prijevoznog sredstva na mjestu gde je to zabranjeno prometnom signalizacijom. To se, stoji u novom rješenju, radi način da se prelazi vozilom preko pune uzdužne razdjelne linije pri čemu se koristi prometna traka namijenjena za kretanje vozila iz suprotnog smjera, samo ukoliko se time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i ukoliko na putu ima dovoljno prostora za sigurno izvođenje radnje preticanja odnosno obilaženja.

Rigoroznije novčane kazne

Vozačima ili instruktorima vožnje sa više od 1,5 promila alkohola u krvi do sada je prijetila kazna od 400 do 1.000 KM i zabrana upravljanja vozilom u trajanju od dva do šest mjeseci.

Novim zakonom, vozači ili instruktori vožnje sa više od 1,5 promila alkohola u krvi biće kažnjeni kaznom od 2.000 do 3.000 KM i oduzimanje vozačke dozvole na period od najmanje šest mjeseci.

Istom kaznom biće kažnjeni i vozač koji budu upravljali vozilom prije sticanja prava na upravljanje vozilom, kao i oni koji se u naselju budu kretali brzinom koja je za više od 50 kilometara na sat veća od dozvoljene.

Ukoliko izazove saobraćajnu nesreću pod uticajem alkohola, vožnjom bez stečene vozačke dozvole ili navedenom prekomjernom brzinom vozač ili instruktor vožnje kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 5.000 KM, a uz kaznu će mu se izreći zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od devet mjeseci.

U dosadašnjem zakona kazna od 400 do 1.000 KM prijetila je „vozaču koji na sjedištu suvozača prevozi dijete mlađe od 12 godina“. Sada će istom kaznom biti kažnjen i „vozač koji za vrijeme upravljanja vozilom drži dijete u krilu ili naručju“.

