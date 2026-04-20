Kontinuirana edukacija u UKC Tuzla: Primjena najboljih praksi u MR dijagnostici dojke

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla u stručnoj posjeti boravi doc. dr. Maja Marolt Mušič, načelnica Odjeljenja za radiološku dijagnostiku na Onkološkom institutu u Ljubljani.

Programom posjete planirano je da doc. dr. Marolt Mušič održi stručna predavanja iz oblasti magnetne rezonance dojke.

Predavanja su namjenjena ljekarima i radiološkim inženjerima Klinike za radiologiju i nukleranu medicinu.

Prema riječima načelnice klinike, prof. dr. Svjetlane Mujagić, radionica za cilj ima unapređenje stručnih kompetencija medicinskog osoblja i osiguranje kontinuiteta visokokvalitetne dijagnostičke usluge za pacijentice.

“Prepoznata je potreba za dodatnom stručnom edukacijom ljekara koji se bave dijagnostikom oboljenja dojki i zato smo organizovali stručnu edukaciju koju će voditi ugledna doc. dr. Maja Marolt Mušič iz Republike Slovenije. Docentica ima značajno iskustvo u dijagnosticiranju bolesti dojke što će našim ljekarima i radiološkim inžinjerima omogućit usvajanje savremenih znanja, standardizaciju interpretacije nalaza i primjenu najboljih kliničkih praksi. Organizacijom ove edukacije želimo osigurati da pacijentice i dalje dobijaju pouzdanu, sigurnu i kvalitetnu dijagnostiku, uz kontinuirano unapređenje rada našeg tima, praćenje i usvajanje najnovijih standarda u dijagnosticiranju bolesti dojke”, rekla je načelnica Mujagić.

Na ukazanom povjerenju i saradnji zahvalila se doc. dr. Maja Marolt Mušič koja je istakla da organizacija edukativnih događaja i djeljenje stručnog znanja i iskustva potiče na konstantno učenje i unaprjeđenje znanja i vještina kao i na razvijanje inovativnog pristupa dijagnostici, te da se nada da će i današnja edukacija donijeti pozitivne rezultate.

Doc. dr. Maju Marolt Mušič i njen tim primio je i direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prof. dr. Šekib Umihanić koji je izrazio zahvalnost docentici na dolasku i stručnoj podršci, te istakao značaj znanstvene saradnje u cilju realizacije zajedničkih projekata.

„Izuzetno mi je zadovoljstvo što danas u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla možemo ugostiti jednu od vodećih stručnjakinja u oblasti radiološke dijagnostike. Dolazak uvažene docentice Marolt Mušič i predavanje koje će održati našim ljekarima predstavlja nastavak naše strategije kontinuirane edukacije i usavršavanja stručnog kadra u cilju poboljšanja ishoda liječenja naših pacijenata“, rekao je direktor Umihanić.

Izvor: UKC Tuzla