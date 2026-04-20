UIO započinje kontrole: U fokusu prodaja stanova i porezi

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH će u toku 2026. godine krenuti u pojačane kontrole obveznika koji se bave građevinskom djelatnošću, odnosno izgradnjom i prodajom stambenih i poslovnih objekata u BiH.

Razlozi za pojačane kontrole kod obveznika koji se bave građevinarstvom u BiH su analize koje je uradila UIO, gdje su se pokazale određene nelogičnosti.

Otkrivene nepravilnosti u registraciji za PDV

“Analizom je utvrđeno da u BiH postoje lica koja se bave izgradnjom kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata, te putem prodaje stanova i poslovnih prostora ostvaruju promete kojima prelaze propisani prag za obaveznu registraciju za PDV, a ista nisu upisana u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza UIO, niti su UIO podnosili zahtjev za registraciju za PDV”, kazali su iz UIO BiH.

Kažu da su utvrdili da kod registrovanih PDV obveznika koji se bave građevinarstvom postoji rizik od izgubljenih prihoda zbog neprijavljivanja prodaje stanova i poslovnih prostora za koje su izdate građevinske i upotrebne dozvole.

Poziv obveznicima na registraciju i provjeru prijava

“Pozivamo lica koja nisu registrovana za PDV, a bave se oporezivim prometom nepokretne imovine, te po tom osnovu ostvaruju u jednoj kalendarskoj godini promet iznad 100.000 KM, da podnesu Upravi za indirektno oporezivanje zahtjev za registraciju po osnovu PDV-a”, ističu iz UIO BiH.

Takođe, savjetuju poreskim obveznicima iz pomenute oblasti da u narednom periodu još jednom prekontrolišu svoje prethodno podnesene PDV prijave i da li su prijavili sav ostvareni promet i pravilno obračunali svoju PDV obavezu.

“Ukoliko otkriju greške, pozivamo ih da sami podnesu izmijenjene PDV prijave, kako bi u potpunosti ispunili svoju zakonsku obavezu”, zaključili su iz UIO BiH.