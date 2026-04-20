Cijene kurbana ove godine od 300 KM pa naviše, IZ BiH odredila 600 KM

Počele su rezervacije kurbana kod uzgajivača širom Bosne i Hercegovine, a interesovanje je već sada prisutno uoči predstojećeg Kurban-bajrama (27. maja). Prema oglasima na tržištu, cijene ovaca ove godine kreću se od oko 300 KM pa naviše, u zavisnosti od težine.

Tako se u Živinicama tri ovce nude po cijeni od 900 KM, a na području Vozuće (općina Zavidovići), cijene se kreću se od 380 do 440 KM. Ovnovi dostižu cijenu i do 850 KM po grlu. U Velikoj Kladuši jarac se prodaje za oko 200 eura.

Na oglasnim platformama krave namijenjene za kurban prodaju se po cijenama od 3.000 do 7.000 KM.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini odredila je i ovogodišnju cijenu kurbana za one koji žele da ovu obavezu povjere Rijasetu. Za 2026. godinu ona iznosi 600 KM. Kako je za agenciju Mina, pojasnio voditelj Odjela za kurbane Rijaseta IZ BiH dr Bilal Memišević, ova cijena ne predstavlja tržišnu vrijednost kurbana.

Kada je riječ o uslovima za životinje, krava koja se žrtvuje za kurban treba imati najmanje dvije godine i da je ušla u treću. Koza treba imati najmanje godinu dana i ući u drugu godinu života, dok ovca (ovan) treba imati najmanje godinu dana. Izuzetak je ovca od šest mjeseci, ukoliko je napredna i ako se ne mogu naći starija grla.

Nije dozvoljeno žrtvovati izrazito bolesnu stoku, životinje koje nisu sposobne da samostalno dođu do mjesta klanja, potpuno slijepe, hrome u mjeri da ne mogu hodati, kao ni grla kojima su u korijenu iščupani rog, uho ili rep. Također, ne preporučuju se izrazito mršave životinje, kao ni one bez zuba.