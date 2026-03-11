Kupovina bez sitnog novca: Kartično plaćanje postaje standard i kod malih trgovaca u FBiH

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević razgovarao je s predstavnicima GIZ-a i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA o projektu uvođenja kartičnog plaćanja kod malih trgovaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji predviđa besplatnu instalaciju POS terminala i unapređenje bezgotovinskog poslovanja.

Tokom sastanka u Federalnom ministarstvu trgovine razmatrana je saradnja na projektu kojim će se malim trgovcima u Federaciji BiH omogućiti uvođenje kartičnog plaćanja, s ciljem modernizacije trgovinskog sektora i unapređenja bezgotovinskog poslovanja.

Predstavnica GIZ-a Selma Karavdić-Gaab predstavila je regionalni projekat koji predviđa omogućavanje kartičnog plaćanja kod malih trgovaca. Projekat, koji GIZ realizira u saradnji s kompanijama Mastercard i Visa, a čiji je partner implementator Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, treba građanima da omogući jednostavnije i sigurnije kartično plaćanje, dok će malim trgovcima biti obezbijeđena besplatna instalacija POS terminala za bezgotovinsko plaćanje.

Kako je istaknuto tokom prezentacije, projekat je već realiziran u Republici Srbiji, gdje je u roku od godinu dana broj kartičnih terminala povećan za više od 30.000. Iz GIZ-a su naglasili da trgovci koji se uključe u projekat neće imati dodatne troškove, jer će GIZ, Mastercard i Visa osigurati uvođenje potrebne infrastrukture za bezgotovinsko plaćanje.

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević podsjetio je da je Ministarstvo već pokrenulo inicijativu prema malim trgovcima, kojih u Federaciji BiH ima više od 18.000 registrovanih, a koji su u dosadašnjim procesima donošenja zakonske regulative često bili nedovoljno uključeni. On je naveo da je s malim trgovcima dogovoreno da se registruju kao članovi obrtničkih komora pri privrednim komorama kantona, kako bi postali zvanični partner u pregovaračkim procesima i aktivno učestvovali u kreiranju politika koje se odnose na njihov rad.

Na taj način, kako je pojašnjeno, trgovci će biti u mogućnosti da se uključe i u ovaj projekat, a za njih će biti organizirane i edukacije o prednostima i načinu korištenja bezgotovinskog plaćanja. Ministar Hasičević je također naglasio da će ovaj projekat dodatno učvrstiti mrežu javno-privatnog dijaloga, te doprinijeti modernizaciji trgovine i jačanju transparentnosti tržišta.

Uvođenje kartičnog plaćanja kod malih trgovaca ocijenjeno je kao mehanizam koji može značajno doprinijeti smanjenju sive ekonomije, budući da bezgotovinske transakcije osiguravaju veću uključenost u formalne tokove poslovanja.

Na sastanku je dogovoreno da do kraja ovog mjeseca bude potpisan Memorandum o saradnji, nakon čega će započeti operacionalizacija projekta u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Federalnog ministarstva trgovine.