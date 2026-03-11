NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Lijepe vijesti iz Opće bolnice: Sedamnaestogodišnjakinja povrijeđena u tramvajskoj nesreći uskoro izlazi kući

Sedamnaestogodišnja djevojka, koja je teško povrijeđena 12. februara 2026. godine u tramvajskoj nesreći koja se dogodila u Sarajevu, još je na liječenju u Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš”.

Ali iz ove medicinske ustanove u srijedu, 11. februara, saopćene su predivne vijesti.

Povrijeđena djevojka je u potpunosti stabilna.

To je za portal Radiosarajevo.ba kazao direktor Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”  prof. dr. Ismet Gavrankapetanović.

“Na odjeljenju fizikalne terapije se provodi dalji medicinski tretman. Pacijentici planiran otpust kući“, rekao je Gavrankapetanović.

Podsjetimo, u stravičnoj tramvajskoj nesreći poginuo je 23-godišnji Erdoan Morankić dok su još tri osobe lakše povrijeđene.

