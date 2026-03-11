U BiH danas sunčano, temperature između 14 i 19 stepeni

U Bosni i Hercegovini jutros je pretežno sunčano vrijeme. Više oblačnosti ima na sjeverozapadu Bosne.

Temperature zraka izmjerene u 7.00 sati: Sokolac -4; Bjelašnica i Drvar -3; Bugojno i Livno -2; Ivan-sedlo i Sanski Most 0; Prijedor i Zenica 1; Bijeljina 2; Banja Luka, Bihać, Doboj, Sarajevo i Tuzla 3; Mostar 5 i Trebinje 6 stepeni.



Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana se očekuju lokalni pljuskovi koji su najizgledniji na području Krajine, sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19 stepeni.



U Sarajevu prijepodne će biti sunčano. Više oblačnosti u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 17 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.