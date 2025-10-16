Magazinović: Policija će dobiti moćne alate da potencijalne ubice za volanom skloni sa ceste

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je po hitnom postupku usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, čiji su predlagači poslanici SDP-a BiH Saša Magazinović i Jasmin Imamović.

Predloženim zakonom se uvode brojne novine s ciljem povećanja sigurnosti u saobraćaju, a jedna od ključnih je zakonsko definiranje pojma “bahata vožnja”, te sankcioniranje obijesne, bahate vožnje, što do sada nije bio slučaj.

Jedan od predlagača Saša Magazinović je nakon usvajanja ovog zakona naveo da žestoke novčane kazne, dugoročno oduzimanje vozačke dozvole, privremeno oduzimanje vozila, trajno oduzimanje vozila – sve su to mjere kojima će se kažnjavati bahata vožnja i bahati vozači nakon što ovaj zakon potvrdi Dom naroda PSBiH.

Magazinović ističe da neće više biti odbijanja testiranja na droge, policija će dobiti moćne alate da potencijalne ubice za volanom skloni sa ceste.

– Ovaj zakon je u najboljem interesu društva u cjelini – zaključio je Magazinović.

Predstavnički dom PSBiH je danas usvojio i zaključak prema kojem će ovaj zakon dostaviti Domu naroda sa zahtjevom da ga razmatra po hitnom postupku.

