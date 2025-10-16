Četvrtak, 16 Oktobra, 2025
Ruku pod ruku: FAO obilježava 80 godina i poziva na zajedničko djelovanje povodom Svjetskog dana hrane

Svake godine Svjetski dan hrane nas podsjeća na jednostavnu, ali istinitu činjenicu: hrana nas sve povezuje. Riječ je o tome kako je uzgajamo, dijelimo i održavamo, i o odgovornosti koju zajedno nosimo da osiguramo da hrana nahrani svakoga.
Svjetski Dan hrane, koji se obilježava u više od 150 zemalja i na gotovo 50 jezika, što ga čini jednim od najprepoznatljivijih datuma u kalendaru Ujedinjenih naroda. Za Organizaciju za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda FAO to je prilika da se okupe partneri i zajednice i obnovi posvećenost osnivačkom cilju: svijetu bez gladi.

Ova godina je posebno značajna jer FAO slavi 80 godina rada. Tokom oktobra, stotine događaja prenijet će poruku Svjetskog dana hrane i obilježavanje 80. godišnjice FAO-a, uključujući aktivnosti širom Bosne i Hercegovine koje ističu lokalna rješenja za zajedničke globalne izazove.
Tema — Ruku pod ruku za bolju hranu i bolju budućnost — odražava i hitnost i obećanje zajedničkog djelovanja. Agrifood sistemi suočeni su s ogromnim pritiscima uslijed sukoba, ekstremnih vremenskih događaja, ekonomskih šokova i rastuće nejednakosti; lanci snabdijevanja ostaju krhki i uticaji se osjećaju od globalnih tržišta do porodičnih kuhinja. Iza statistika su roditelji koji brinu kako nahraniti svoju djecu, mali poljoprivredni proizvođači čiji su životi ugroženi klimatskim događajima i domaćinstva koja ne mogu priuštiti zdravu ishranu. Istovremeno, porast pretilosti ukazuje na duboke neravnoteže u načinu na koji proizvodimo i konzumiramo hranu.

Ove izazove ne možemo riješiti sami. Napredak ovisi o međusektorskoj saradnji, ciljanim ulaganjima i uključujućem odlučivanju koje stavlja u prvi plan lokalne glasove, žene, mlade i znanje autohtonih zajednica. FAO u Bosni i Hercegovini radi s općinskim vlastima, poljoprivrednim zadrugama i civilnim društvom na jačanju otpornosti malih gazdinstava, poboljšanju upravljanja vodom i zemljištem, podršci agribiznisima koje vode mladi i širenju pristupa raznovrsnoj, nutritivno bogatoj hrani za ranjive porodice. Tehnička pomoć, jačanje kapaciteta i pažljivo ciljane investicije dovode do mjerljivih poboljšanja u produktivnosti, pristupu tržištu i sigurnosti hrane u domaćinstvima.
„Devedeset godina iskustava i osam decenija službe uče nas da trajan napredak dolazi kad institucije, zajednice i poljoprivrednici djeluju zajedno,“ rekao je Nabil Gangi, zamjenik regionalnog predstavnika FAO za Evropu i Centralnu Aziju, de facto šef ureda FAO u Bosni i Herzegovina, dodavsi da “ruku pod ruku možemo ranjivost pretvoriti u otpornost i osigurati da obećanje hrane kao ljudskog prava postane svakodnevna stvarnost.“
Program FAO-a u Bosni i Hercegovini prevodi globalno znanje u praktične mjere na terenu, od poboljšanja navodnjavanja i rukovanja nakon žetve do unapređenja tržišnih veza koje povećavaju prihode malih proizvođača.
„U Bosni i Hercegovini vidimo kako lokalna rješenja vođena globalnom ekspertizom daju stvarne rezultate,“ rekao je Vlado Pijunović, nacionalni program koordinator FAO u Bosni i Hercegovini. „Podrška malim proizvođačima, poboljšanje pristupa tržištu i ulaganja u žene i mlade poljoprivrednike najbrži su put do trajne sigurnosti hrane i zajedničkog prosperiteta.“

Misija FAO-a ostaje jasna: svijet slobodan od gladi i pothranjenosti kroz bolju proizvodnju, bolju ishranu, bolji okoliš i bolji život, ne ostavljajući nikoga iza. Ovog Svjetskog dana hrane FAO u Bosni i Hercegovini poziva vlade, međunarodne organizacije, poljoprivrednike, istraživače, preduzeća i građane da se udruže i djeluju odlučno kako bi izgradili efikasnije, uključivije, otpornije i održivije agrifood sisteme za sve.

