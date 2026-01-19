Magla otežava saobraćaj u BiH: Smanjena vidljivost u kotlinama i uz rijeke

U većem dijelu Bosne saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, dok je u Hercegovini pretežno suho. Magla smanjuje vidljivost po kotlinama i uz riječne tokove.

– Skrećemo pažnju i na učestale odrone zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. U ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima zbog nižih temperatura moguća je poledica na kolovozu. Napominjemo da je zimska oprema zakonski obavezna za sva vozila u Bosni i Hercegovini. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu – kažu iz BIHAMK-a.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prijelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.