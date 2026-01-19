Servisne informacije: Vatrogasci gasili požar na odžaku

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika zabilježen je 1 “ostali” događaj.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 183 pregleda pregleda, 4 terenske intervencije i 5 kućnih posjeta, 1 pacijent je nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je požar na odžaku kuće u Ćehajama.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 12 beba, osam djevojčica i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici lokalnih vodovoda Falešići, Brnjičani, Crveno Brdo i Straža da se voda, zbog povećane mutnoće, NE može koristiti za piće.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčan dan bez padavina. Temperatura će se kretati od -7°C u ranim jutarnjim satima do maksimalnih 1°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 4.6 m/s