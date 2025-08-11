Manifestacija OGUS: Na Starom gradu održana promocije biološke monografije i sajam

U autentičnom ambijentu Starog grada Srebrenika, u okviru manifestacije Srebrenik – Otvoreni grad umjetnosti, jučer je održana promocija biološke monografije pod nazivom „Diverzitet i ekologija biljnih vrsta Starog grada Srebrenika“, autora mr. sc. Mensura Zukića.

Ovo vrijedno naučno djelo, čiji su promotori bili mr.sc. Nermina Sarajlić i dr. sc. Avdul Adrović, pruža jedinstven uvid u raznolikost i ekološke karakteristike biljnih vrsta koje rastu na zidinama Starog grada.

Da historijski kompleks tvrđave Stari grad u Srebreniku ima izuzetno bogat biodiverzitet pokazuje devetomjesečna studija koja je provedena na ovom području.

Rezultati istraživanja kazuju da srednjovjekovnu tvrđavu ukrašavaju vaskularne biljne vrste, a posebno endemične i rijetke vaskularne biljke. Unutar i oko kompleksa zabilježili su 307 taksona vaskularnih biljaka iz 71 porodice, od čega su dvije vrste endemične za područje Bosne i Hercegovine i Balkanskog poluostrva.

Riječ je o biljkama bosanska zvončika Campanula hofmannii (Pant.) Greuter & Burdet i hregersenova mlječika (Euphorbia gregersenii K. Malý ex Beck) koje imaju status gotovo ugroženih vrsta.

Mensur Zukić od 2020. godine ima zvanje magistra primijenjene biologije iz oblasti Ekologija i zaštita prirode, a magistarski rad na temu “Diverzitet i ekologija biljnih vrsta Starog grada Srebrenika” odbranio je u decembru iste godine.

U NVO sektoru općine Srebrenik aktivan je od 2012. godine i bio je dijelom velikog broja projekata kao koordinator, asistent ili član tima iz oblasti ekologije, sporta, obrazovanja i infrastrukture na lokalnom i višim nivoima. Autor i koautor je nekoliko naučnih radova iz oblasti flore i faune.

Također, jučer je u okviru manifestacije OGUS održan i Sajam: “Stari grad u bosanskom ruhu i tradicionalnim vrijednostima”, u organizaciji Udruženje žena “Stari grad” Gornji Srebrenik. Na sajmu je učestvovalo nekoliko udruženja žena koje su izložile svoje proizvode i rukotvorine.