Najčešća droga u BiH je kanabis, a čak 20,3% učenika konzumira alkohol

Prema određenim istraživanjima, kanabis koristi između 7 i 25 posto adolescenata, a taj procenat varira u zavisnosti od uzrasta i sredine u kojoj žive.

Zabrinjava podatak da je korištenje sintetičkih droga također u porastu, posebno među srednjoškolcima. Glavni razlozi zbog kojih se mladi upuštaju u rizična ponašanja su radoznalost, pritisak vršnjaka i potreba da se istaknu u društvu. Kako se navodi u dokumentu Strategija za prevenciju ovisnosti u Federaciji BiH 2025–2035., prema podacima iz 2018. godine koji se odnose na opću populaciju, aktivnih konzumenata duhana u Federaciji BiH je 35,2%, dok u starosnoj skupini od 15 do 34 godine taj procenat iznosi 26%. Prevalencija konzumiranja alkohola u periodu od 12 mjeseci koji su prethodili istraživanju iznosi 36,7%, pri čemu je udio muških ispitanika koji su konzumirali alkohol 53%, a ženskih 20,5%.

U ukupnoj populaciji 13,2% ispitanika navelo je da poznaje nekoga ko konzumira kanabis, 3,9% ecstasy, 3,5% amfetamin, 3,1% kokain, 2,1% heroin te 1,4% LSD. Pored klasičnih droga, sve više mladih poseže i za drugim oblicima ovisničkih supstanci poput nargile i elektronskih cigareta, ali i za ovisničkim ponašanjima kao što su kockanje i klađenje.

Pored navedenog, prisutna je i zloupotreba interneta te intenzivno korištenje društvenih mreža. Podaci iz 2024. godine, koji se odnose na istraživanje o kockanju, korištenju interneta te navikama konzumiranja duhanskih proizvoda, alkohola i marihuane među djecom i mladima uzrasta od 13 do 17 godina u tri kantona Federacije BiH, ukazuju na nužnost pravovremenog i efikasnog preventivnog djelovanja. Prema dobijenim rezultatima, većina učenika provodi više od dva sata dnevno koristeći internet (91,2%).

Također, učenici često koriste društvene mreže, a internet im najviše služi za edukaciju, druženje i pregled društvenih mreža. Čak 13,5% učenika navodi da ima poteškoće s kontrolisanjem vremena koje provode na internetu, stoji u navedenom dokumentu. Nadalje, istraživanje pokazuje da 11,5% učenika koristi internet kako bi se osjećali bolje kada su uznemireni.

Prema rezultatima istog istraživanja, čak 24,9% učenika učestvuje u igrama na sreću. Između 15 i 20% učenika kao razloge za igranje igara na sreću navodi zabavu, uzbuđenje, mogućnost zarade i dosadu. Podaci također pokazuju da 18% učenika konzumira cigarete, 24,8% elektronske cigarete, 6,4% snus, dok 26,4% učenika konzumira nargilu.

Razlozi za konzumiranje duhanskih proizvoda među djecom su različiti. Prema podacima Strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji BiH 2025–2035., 26,6% učenika konzumira duhanske proizvode jer ih to opušta, 21% jer ih smiruje, 19,3% kada su tužni ili ljuti, dok 16,6% navodi da im duhanski proizvodi pomažu da zaborave na životne probleme.

Alarmantne informacije

Alarmantan je podatak da čak 20,3% učenika koji su učestvovali u istraživanju konzumira alkohol, a još zabrinjavajuće je to što 18,9% njih smatra da konzumiranje alkohola nije štetno bez obzira na količinu ili učestalost. Podaci iz 2024. godine također pokazuju da 6% ispitanih učenika konzumira marihuanu, dok se 21,8% njih ne slaže s tvrdnjom da je konzumiranje marihuane štetno bez obzira na količinu i učestalost njenog konzumiranja.

IZVOR:VECERNJI.BA