Ryanair danas nudi letove iz Sarajeva i Banje Luke od samo 15 eura – Idealna prilika za putovanje u evropske metropole!

Ako ste planirali putovanje u neku od evropskih metropola, sada je pravi trenutak. Irska niskobudžetna aviokompanija Ryanair pokrenula je specijalnu prodajnu akciju za letove sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo i Banje Luke koja traje danas, a cijene karata kreću se od 15 eura u jednom smjeru.

Nakon što je prošle godine zvanično otvorio svoju bazu u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Ryanair nastavlja sa agresivnim širenjem i privlačenjem putnika. U sklopu najnovije akcije, koja obuhvata letove od 8. januara do 28. februara, putnici iz Sarajeva i Banje Luke mogu rezervisati karte po cijeni od svega 15 eura (oko 30 KM) po smjeru.

Akcija obuhvata gotovo sve popularne rute koje Ryanair održava iz Sarajeva. Prema trenutno dostupnim podacima na njihovoj zvaničnoj stranici, povoljne karte se mogu pronaći za: Barcelonu Girona, Brussels Charleroi, Göteborg Landvetter, London Stansted, Memmingen, Milano Bergamo, Stockholm Arlanda, Dusseldorf Weeze i Karlsruhe/Baden-Baden.

Iz Banje Luke Ryanair leti za Göteborg Landvetter, Karlsruhe/Baden-Baden, Stockholm Arlanda, Beč i Memmingen.

Karte možete kupiti putem Ryanove stranice do kraja dana.

Važno je napomenuti da je u cijenu ove karte od 15 eura uključen manji ručni prtljag koji može stati ispod sjedišta. Za dodatni prtljag ili prioritetno ukrcavanje te odabir sjedišta potrebno je doplatiti, ali i sa tim dodacima, letovi su i dalje povoljni.