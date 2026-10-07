Na Klinici za ortopediju i traumatologiju UKC Tuzla uspješno izveden kompleksan zahvat „Stoppa“ pristupom

Operativni tim Klinike za ortopediju i traumatologiju UKC-a Tuzla uspješno je izveo kompleksan operativni zahvat preloma kostiju karlice tzv. Stoppa pristupom.

Prema riječima operatora, dr. Mirze Avdića, specijaliste ortopedije, riječ je o proceduri prilikom koje se zahvat izvodi kroz horizontalni rez na donjem dijelu trbuha, uz minimalno invazivni pristup unutrašnjosti karlice. Tokom zahvata, operator direktno pristupa polomljenim kostima i stabilizuje ih bez pomjeranja velikih mišićnih grupa, čime se drastično smanjuje rizik od krvarenja, a pacijentu omogućava znatno brži oporavak.

“Uz podrŝku našeg prijatelja i kolege iz Hrvatske, dr. Mirka Grgureva, specijaliste ortopedije i traumatologije, a uz asistenciju kolega dr. Elvira Atića i dr. Nedima Srabovića, izveo sam operativni zahvat preloma kostiju karlice tzv. Stoppa pristupom. Do sada nismo radili ovaj pristup, ali odlučili smo se za ovu proceduru iz razloga što je riječ o vrlo mladom pacijentu, starosti od dvadeset godina, koji je zadobio višestruke povrede uz tešku povredu i prelom zdjeličnih kostiju sa luksacijom zgloba kuka“, istakao je dr. Avdić.

On je dodao da je sama operacija bila izuzetno zahtjevna i dugotrajna, ali da su postignuti maksimalni rezultati.

„Operacija je trajala osam sati, sve je proteklo uredno i postoperativni tok protiče bez komplikacija, tako da očekujem uspješan i pozitivan oporavak pacijenta“, zaključio je dr. Avdić.

Uvođenjem Stoppa pristupa u redovne procedure Klinika za ortopediju i traumatologiju UKCTuzla još jednom je potvrdila status jedne od vodećih zdravstvenih ustanova uBosni i Hercegovini kada je u pitanju zbrinjavanje složenih koštanih trauma.