Miholjsko ljeto završava, od sutra kiše jesenje

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 28 °C.

U četvrtak 08.10.2026., umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuje se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevna od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 °C.

U petak 09.10.2026., pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20 °C. Dnevna temperatura od 13 do 19, u centralnim i istočnim područjima Bosne do 24, a na jugu zemlje do 26 °C.

U subotu 10.10.2026., pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 20 °C.

U nedjelju 11.10.2026., umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar slab na sjeveru zemlje sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 23 °C.