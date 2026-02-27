Mališani posjetili Gradsku biblioteku Srebrenik

Djeca iz obdaništa „Privatna predškolska ustanova Cvjetić Srebrenik “posjetila su Gradsku biblioteku u pratnji svojih vaspitačica. Bibliotekarke su ih upoznale s pravilima ponašanja u biblioteci i.načinom rada biblioteke.

Mališani su s velikom pažnjom slušali zanimljivu priču, a potom su razgledali slikovnice i knjige prilagođene njihovom uzrastu. Posebno su ih oduševile šarene ilustracije i police pune knjiga. Neki su postavljali pitanja, dok su drugi rado listali svoje prve „velike“ knjige.

Ova posjeta bila je lijepa prilika da djeca nauče koliko su knjige važne i kako biblioteka predstavlja mjesto znanja, mašte i druženja.