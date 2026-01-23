Nakon Predstavničkog doma, na potezu Dom naroda: Hoće li biti usvojen najveći budžet FBiH?

Predsjedavajući Tomislav Martinović sazvao je za danas vanrednu sjednicu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u čijem je najavljenom dnevnom redu Prijedlog budžeta Federcije BiH za 2026. godinu.

Budžet je prije dva dana odobrio Predstavnički dom pa će primjena tog najvažnijeg finansijskog akta FBiH biti omogućena ubrzo ako ga danas u istovjetnom tekstu prihvati i Dom naroda.

Predstavnički dom je glasao i za prateći akt, Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta, čija primjena iziskuje također većinsku podršku Doma naroda.

Budžet za 2026. je predložila Federalna vlada u ukupnom iznosu 8.898.279.146 KM, za 649 miliona KM više nego u 2025. godini. Vlada je obrazložila da je osnovni cilj održivo upravljanje javnim finansijama, uz odgovornu kontrolu rashoda i obezbjeđenje stabilnih izvora finansiranja.

Usmjeren je na ispunjavanje obaveza prema građanima i institucijama, s posebnim fokusom na socijalnu zaštitu, zdravstveni i penzijski sistem, stabilno poslovno okruženje te očuvanje funkcionalnosti javnih službi, navela je također Vlada.

Prema izjavama Tonija Kraljevića, dopremijera i ministra finansija, kao i premijera Nermina Nikšića, za 2026. je predložen najveći budžet Federacije BiH do sada.

– Glavni akcent proračuna je razdjel MIO/PIO u svijetlu očekivanog usvajanja zakona o MIO/PIO, odnosno dvostrukom usklađivanju mirovina, od 1. januara pa od 1. jula. Rashodi za MIO/PIO narasli su na četiri milijarde i 422 miliona KM – pojasnio je, između ostalog, Kraljević.

Od usvajanja budžeta usko zavisi primjena ovogodišnjih finansijskih planova federalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja kao i Zavoda za zapošljavanje. Predstavnički dom je odobrio većinom glasova i te akte, ali je za primjenu neophodna također podrška Doma naroda.

To važi i za predloženi zakon o izmjeni aktulenog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da će penzioneri već 5. februara ove godine primiti uvećane penzije ako i Dom naroda danas da većinsku podršku tom aktu. Pojasnio je da će prvo povećanje biti 11,6 posto, dok se za juli planira dodatno povećanje od 5,6 posto.

– To će u konačnici značiti više od 17 posto povećanja penzija u 2026. godini. Takvo rješenje rezultat je dogovora s predstavnicima penzionera i kompromisa koji je postignut sa svim socijalnim partnerima – kazao je Delić.

On naglašava da je ovo važan iskorak kad je riječ o primanjima penzionera, ali smatra da povećanje, iako značajno, nije dovoljno i dalje.

– Ono što je važno jeste da je realno i u skladu s mogućnostima budžeta za 2026. godinu. Pitanje penzionera nije samo pitanje njihovih ličnih primanja i zarađenog prava. Kao društvo moramo više voditi računa o drugim segmentima, posebno o zdravstvenoj zaštiti, zdravom starenju i aktivnostima koje se često zanemaruju – rekao je Delić.

Istakao je i da su svi zahtjevi penzionera iz posljednje dvije do tri godine, koji su upućeni njegovom ministarstvu, sada implementirani.

– Sa usvajanjem zakona, apsolutno će biti ispoštovano sve što su tražili – naveo je.

Cilj resornog ministarstva je, prema riječima federalnog ministra rada i socijalne politike, očuvanje dugoročne stabilnosti penzijsko-invalidskog sistema i pravedno nagrađivanje rada.

Osim zakon o PIO, Predstavnički dom je prije dva dana većinom glasova prihvatio i predložene izmjene zakonodavstva koje se odnosi na boračku populaciju. Suština je usklađivanje s prethodno prihvaćenim odredbama opšteg zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Za današnju sjednicu Doma naroda je najavljena i verifikacija mandata Nikoli Srdiću koji je na posrednim izborima dobio mjesto u Domu naroda kao delegat Srba.

Prema službenoj najavi, sjednica treba da počne u 13 sati.

Fena/federalna.ba