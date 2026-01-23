Petak, 23 Januara, 2026
Tužilaštvo u Bijeljini traži pritvor osumnjičenom za dječiju pornografiju

Okružno javno tužilaštvo predložilo je Osnovnom sudu u Bijeljini određivanje pritvora osobi inicijala M. H. iz Bijeljine, koja je zaposlena kao vjeroučitelj, a uhapšena je zbog sumnje da je počinila krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju.

Kako je za Federalnu televiziju saopšteno iz Okružnog javnog tužilaštva, postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo iz člana 175. Krivičnog zakonika Republike Srpske, te da bi mogao uticati na svjedoke ili ponoviti krivično djelo.

federalna.ba

