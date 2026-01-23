Moja TV isključuje više bh. kanala, njihov zastupnik traži poseban status

U cilju pravilne i pravovremene informisanosti pretplatnika, BH Telecom je uputio posljednji poziv grupi domaćih TV kanala da razjasne prava distribucije, a vezano za zahtjeve Vip Team United Unipessoal Lda & Comandita, društva koje se predstavlja kao njihov ekskluzivni zastupnik, za zaključivanje ugovora o komercijalnom emitiranju.

Riječ je o kanalima OTV Valentino, Hayat (grupa kanala), OBN TV i Izvorna TV, čiji se programi putem platformi BH Telecoma emituju korisnicima širom BiH.

Podsjećamo javnost da BH Telecom u programskim paketima Moja TV ima ukupno 66 domaćih kanala i cijenimo neprihvatljivim da se jedan dio, pod navodnim zastupništvom strane kompanije, tretira drugačije od svih ostalih. Navedeno posebno iz razloga što bi plaćanje ovih kanala utjecalo na povećanje cijena paketa, odnosno bilo bi štetno po naše korisnike, što svakako nije interes BH Telecoma. Do sada nisu dostavljeni ugovori niti druga dokumentacija koja bi potvrdila da treća strana ima ekskluzivna prava distribucije.

Međutim, kako VIP Team u svojim obavijestima insistira da su isključivi ekskluzivni nosioci prava emitovanja predmetnih kanala, uz uslovljavanje plaćanjem, a u ostavljenom roku od 6 mjeseci pomenute TV kuće se nisu oglasile, odnosno dostavile dokaze kojima bi potvrdile suprotno, u cilju potpune i nedvosmislene pravne zaštite, BH Telecom će biti prinuđen 01. februara isključiti navedene kanale.

U tom smislu, u narednim danima, a do proteka roka za konačno izjašnjavanje TV kuća, BH Telecom će prvenstveno voditi računa o interesima krajnjih korisnika, a stabilnost usluge i dostupnost kvalitetnog i raznolikog televizijskog sadržaja ostaje najvažniji prioritet.

Na kraju ističemo da razumijemo da ovo kod naših pretplatnika može izazvati određenu dozu nelagode, ali uvjeravamo ih da će BH Telecom uložiti maksimalne napore kako bi se usluga u smislu dostupnih sadržaja zadržala na visokom nivou, navedeno je u saopćenju BH Telecoma.