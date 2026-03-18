Svjetski dan osoba s Down sindromom 2026. usmjeren na jačanje stvarnih susreta i povezivanja

Udruženje ‘Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine’ ove godine u povodu Svjetskog dana osoba s Down sindromom, skreće pažnju na važnost stvarnog uključivanja i osjećaja pripadnosti, kroz temu ‘Zajedno protiv usamljenosti’.

Usamljenost se često pogrešno poistovjećuje sa samoćom. Međutim, dok samoća može biti izbor – vrijeme za odmor, razmišljanje i lični prostor – usamljenost je nešto drugo. Osjećaj je to nepovezanosti, čak i kad smo okruženi ljudima. Možemo biti u učionici, na poslu ili među prijateljima, a ipak imati osjećaj da nas niko ne vidi, ne čuje ili ne razumije.

Zato nije dovoljno biti samo prisutan. Važno je biti uključen. Uključenost znači da nas neko primjećuje, poziva na razgovor, pita kako smo i daje nam osjećaj da tu pripadamo. Upravo taj osjećaj pripadnosti ključan je za mentalno zdravlje i kvalitet života svakog pojedinca.

– Iako je usamljenost univerzalno ljudsko iskustvo, osobe s Down sindromom se s tim suočavaju češće i intenzivnije. Često otvoreno komuniciraju potrebu za prijateljima, izlascima, razgovorima, što je potreba svakog mladog čovjeka. Nedostatak prilika za uključivanje u obrazovanje, društvene aktivnosti i svakodnevne interakcije može dovesti do socijalne i emocionalne usamljenosti, koja često ostaje neprimijećena. Porodice također nerijetko dijele osjećaj izolacije, što dodatno ukazuje na potrebu za zajedničkim djelovanjem – kazala je Feni predsjednica Udruženja Život sa Down sindromom Federacije BiH Sevdija Kujović.

Usamljenost nije samo individualni osjećaj, to je i odraz društva. Društvo koje ne prepoznaje, ne uključuje i ne daje prostor svima, stvara uslove u kojima se ljudi osjećaju nevidljivo. Dugotrajna usamljenost može imati ozbiljne posljedice na mentalno zdravlje, povećavajući rizik od anksioznosti, depresije i osjećaja nesigurnosti.

– Zato je važno da se zapitamo: vidimo li zaista jedni druge? Uključujemo li osobe koje su često na marginama? Male geste – razgovor, poziv, osmijeh – mogu biti prvi korak ka stvaranju osjećaja pripadnosti. Upravo takvi trenutci povezanosti čine razliku i grade zajednicu u kojoj niko nije sam – naglasila je.

Temeljem te poruke, obilježavanje Svjetskog dana osoba s Down sindromom 2026. godine usmjereno je na jačanje stvarnih susreta i povezivanja.

U okviru programa, danas u Sarajevu, bit će održan javni događaj ‘Krug koji uključuje’. Okupit će mlade s Down sindromom, srednjoškolce, studente i roditelje u simboličnom činu povezivanja – od iskustva usamljenosti ka osjećaju zajedništva i pripadnosti.

Paralelno s tim, realizuje se i mini kampanja na društvenim mrežama pod hashtagom #ZajednoProtivUsamljenosti, kroz koju se dijele edukativni i inspirativni sadržaji s ciljem podizanja svijesti o razlici između samoće i usamljenosti, kao i važnosti aktivnog uključivanja u zajednicu.

– Stoga, od 16. do 21. marta 2026. godine, pozivamo građane, škole, vrtiće, poslodavce, institucije i organizacije civilnog društva da stvore svoje male trenutke zajedništva kroz kreativne aktivnosti, razgovore, gestove pažnje ili inicijative koje povezuju ljude i jačaju osjećaj pripadnosti. Podijelite svoje ideje i aktivnosti na društvenim mrežama koristeći hashtagove: #ZajednoProtivUsamljenosti #SvjetskiDanOsobaSDownSindromom – navode iz Udruženja Život sa Down sindromom Federacije BiH.

Ta kombinacija javnog događaja i online kampanje omogućava svima da postanu dio globalne priče o zajedništvu, podršci i inkluziji te da doprinesu izgradnji društva u kojem niko nije sam. Uključite se i postanite snaga u životu drugih kroz prijateljstvo, zajedništvo i pažnju!

Udruženje Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine obilježava Svjetski dan osoba s Down sindromom još od 2007. godine. U prvim godinama obilježavanja bili su dio globalne kampanje za uvrštavanje datuma 21. mart u kalendar važnih datuma UN-a. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 19. decembra 2011. godine usvojila Rezoluciju 66/149, kojom je 21. mart proglašen Svjetskim danom osoba s Down sindromom, a obilježava se svake godine od 2012. godine. Datum 21. mart (21/3) simbolično pokazuje 3 kopije 21. hromosoma, što je jedinstveno za osobe s Down sindromom.

