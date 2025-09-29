Nikšić: Pomogli smo poslodavcima, ali oni nisu povećali plaće radnicima

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić u razgovoru za BiznisInfo.ba govorio je o ključnim ekonomskim i političkim pitanjima koja trenutno oblikuju život građana i privrede Federacije BiH.

Nikšić je istaknuo da Vlada mora balansirati između populističkih pritisaka i realnih fiskalnih mogućnosti, te naglasio važnost stabilnog razvoja i ulaganja u industriju koja može biti pokretač ekonomskog rasta.

U pripremi je druga faza smanjenja doprinosa u Federaciji, s ciljem rasterećenja privrede, povećanja plaća i stvaranja prostora za nova ulaganja?

“Prva faza je počela 1. jula, ali se pokazalo da poslodavci nisu u dovoljnoj mjeri prenijeli benefite smanjenja doprinosa na radnike kroz veće plaće. U protekla dva mjeseca bilježimo oko 40 miliona KM manje prihoda mjesečno za penziono osiguranje, što trenutno kompenziramo iz budžeta. To nam pokazuje da u drugu fazu ne možemo ići bez kvalitetne pripreme. Ključni preduslov je usvajanje zakona o fiskalizaciji finansijskih transakcija, koji bi trebao uskoro biti upućen u parlament, a koji bi trebao dovesti do povećanja proračunskih prihoda. Kada vidimo prve rezultate njegove primjene – kroz barem jedno ili dva tromjesečja – tek tada možemo ući u drugi krug smanjenja doprinosa”, rekao je Nikšić.

Osvrnuo se i na ulazak u izbornu godinu istaknuvši da tada rastu populistički pritisci te da svi traže povećanje penzija i dodatna socijalna davanja, ali da neko mora osigurati i prihodovnu stranu budžeta.

“Primjera radi, novi zakon o PIO-u će koštati po povoljnijoj varijanti dodatnih 500 miliona KM, a zakon o boračkom dodatku oko 230 miliona KM. Zato je bolje praviti studioznu pripremu nego donositi zakone koje ne možemo finansijski ispoštovati”, zaključio je premijer Nikšić.

Osvrnuo se i na ulazak u izbornu godinu istaknuvši da tada rastu populistički pritisci te da svi traže povećanje penzija i dodatna socijalna davanja, ali da neko mora osigurati i prihodovnu stranu budžeta.

“Primjera radi, novi zakon o PIO-u će koštati po povoljnijoj varijanti dodatnih 500 miliona KM, a zakon o boračkom dodatku oko 230 miliona KM. Zato je bolje praviti studioznu pripremu nego donositi zakone koje ne možemo finansijski ispoštovati”, zaključio je premijer Nikšić.

IZVOR.BIZNISINFO.BA