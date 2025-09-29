Stiže naglo zahlađenje: FHMZ najavio pad temperatura do nule

Jutros u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano.

Temperature zraka u 8 sati (°C): Drvar, Livno 6; Bugojno, Sokolac 8; Bihać, Prijedor, Srebrenica, Zenica 10; Jajce, Sanski Most, Sarajevo, Tuzla 11; Banja Luka, Doboj, Gradačac, Zvornik 12; Bijeljina, Trebinje 13; Mostar 17; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 943 hPa, za 2 hPa je niži od normalnog i lagano raste.

Danas će u Bosni preovldavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Ponegdje u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25 °C. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. Povremeno je moguća slaba kiša ili rosulja. Dnevna temperatura zraka oko 21 °C.

U utorak u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. Tokom dana porast oblačnosti. Poslije podne i tokom noći u Bosni je moguća slaba klša. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 25 °C

U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. U večerenjim satima na planinama se očekuje snijeg. Na jugu i jugozapadu slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 15, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 23 °C.

U četvrtak u većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme. Na jugu Hercegovine sunčanije. U Bosni se očekuje kiša, a na planinama slab snijeg. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 14, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 18 °C.

U petak pretežno oblačno vrijeme. U nižim područjima Bosne se očekuje slaba kiša, a u višim i na planinama slab snijeg. Poslije podne razvedravanje u Krajini. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 4 do 10, na jugu i sjeveru do 16 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.