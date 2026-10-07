Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik: Apel građanima pred sezonu grijanja

Dolaskom hladnijih dana povećana je opasnost od izbijanja požara na stambenim, poslovnim i drugim objektima, s tim u vezi, Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik upozorava gradjane i privatne subjekte našeg grada da preventivno,radi zaštite od nastanka požara izvrše kontrolu stanja i ispravnosti dimnjaka koji su najčešći uzroci nastanka požara.

“Napominjemo da prisustvo drvene građe u dimnjaku ili u neposrednoj blizini, naslanjanje dimnjaka na lako zapaljive materijale, pukotine i mehanička oštećenja, nagomilane naslage čađi, neredovno i nestručno održavanje i čišćenje mogu izazvati požar. Moramo napomeniti da smo prošle sezone grijanja u našem gradu imali veliki broj požara, pa apelujemo na građane da preventivno izvrše čiščenje dimovodnih kanala u svojim domovima ili poslovnim prostorima.

Naročito napominjemo stanare stambenih zgrada te privatnih stambenih objekata da je obaveza da se najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće organizuje čišćenje dimnjaka.

Važno je izvršiti i provjeru električnih instalacija, kao i elektirčnih grijnih uređaja, kao i maksimalnu snagu priključenih uređaja.

Posebno je potrebno obratiti pažnju prilikom korištenja “kvarcnih i električnih grijalica” kao i na njihovu adekvatnu udaljenost od zavjesa i drugih lako zapaljivih materijala.

U slučaju izbijanja požara odmah obavijestite vatrogasnu jedinicu na broj telefona:

123 ili 035/645/593

Policijsku stanicu Srebrenik na broj telefona 122 ili 035/645/592.

Apelujemo na sve građane da odmah preduzmu ove preventivne mjere jer će samo tako smanjiti mogućnost izbijanja požara, a samim tim izbjeći velike materijalne šteta i ljudske žrtve.

Ovo preventivno upozorenje upućujemo građanima zbog činjenice da je počela sezona grijanja, kao i zbog toga što je u prethodnim godinama tokom grijne sezone zabilježen veliki broj požara u stambenim objektima (kućama i stanovima) koji su izazvali ljudske žrtve i velike materijalne štete”, poručila je u apelu Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik.