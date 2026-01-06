Servisne informacije: Rođeno je šesnaest beba u TK

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Grada Srebrenika bila su mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 66 pregleda i 2 terenske intervencije, 5 pacijenata je nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je intervenciju na gašenju požara klima uređaja u Ulici Bosanskih branilaca.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 14 beba, pet dječaka i devet djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije djevojčice.

Zbog promjene vremenskih prilika, nadležne meteorološke službe izdale su upozorenje na nepovoljne vremenske uslove koji će tokom narednih sati i dana zahvatiti veći dio Bosne i Hercegovine. Prema podacima Federalni hidrometeorološki zavod, veći dio zemlje nalazi se pod žutim i narandžastim meteoalarmom. Nadležne službe su u pripravnosti, a građanima se preporučuje da redovno prate prognoze i obavijesti civilne zaštite, s obzirom na to da se nepovoljni vremenski uslovi mogu zadržati i u narednom periodu.